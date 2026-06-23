«Зеленые» начали собирать подписи

В Санкт-Петербурге стартовала кампания по сбору подписей в поддержку кандидатов от регионального отделения партии «Зеленые» на выборы в Законодательное собрание восьмого созыва. Голосование назначено на 20 сентября текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Антонова Фото: Елена Антонова

Поскольку «Зеленые» не имеют представительства в Государственной думе, для регистрации списков и кандидатов на региональных выборах им необходимо предоставить в Горизбирком чуть более 20 тыс. подписей избирателей. На прошлой неделе партийная конференция утвердила 63 кандидата, которые будут баллотироваться как по одномандатным избирательным округам, так и по общегородскому списку.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина пояснила, что в кампании задействованы волонтеры, студенты и экоактивисты. По ее оценке, преодоление 20-тысячного ценза — задача сложная, однако выполнимая, поскольку экологическая повестка принципиально важна для петербуржцев.