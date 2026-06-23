Мурашко попросил губернаторов поддержать молодых медиков в вопросах наставничества
Министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился к главам регионов с просьбой поддержать молодых специалистов и обеспечить выполнение задач по наставничеству. Об этом он заявил на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства, передают «РИА Новости».
Господин Мурашко поблагодарил ректоров, организаторов здравоохранения и губернаторов за внимание к наставничеству. Он отметил, что многие руководители регионов уже занимаются этим вопросом. Министр подчеркнул, что такая работа важна в каждом населенном пункте, чтобы молодые врачи знали, куда ехать, и чтобы их там ждали.
Ранее на совещании президент поручил организовать мониторинг программы обязательных отработок для выпускников медвузов. Минздрав должен обобщать лучшие практики наставничества и доводить их до медучреждений, добавил глава государства. Он призвал избегать необоснованного увеличения бюрократической нагрузки для врачей-наставников.
Президент подписал закон об отработках для выпускников медвузов и колледжей в ноябре 2025 года. Речь идет только о бюджетном образовании по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.
Инициатива Министра здравоохранения Михаила Мурашко по поддержке наставничества для молодых медиков является частью более широкой политики Минздрава по решению проблемы кадрового дефицита. Это включает в себя обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, учившихся на бюджете, особенно после ординатуры, в государственных или частных клиниках, работающих в системе ОМС. Изначально предполагалось обязать всех выпускников-бюджетников работать определенный срок в госучреждениях, однако затем правила смягчили, и теперь это касается в основном ординаторов.
Закон об обязательной отработке вступил в силу 1 марта 2026 года. Он также предусматривает, что выпускники должны работать под руководством наставника. Отказ от такой работы или нарушение договора влечет компенсацию затрат на обучение. Наставничество должно быть полноценно оплачиваемой частью работы, так как оно напрямую влияет на качество подготовки медицинских кадров и устойчивость системы здравоохранения. Однако вопрос оплаты наставникам вызывает споры; Минздрав отказался от планов закрепить обязательные выплаты для наставников в ведомственных приказах, оставив это на усмотрение медицинских организаций, что может привести к тому, что эта функция будет держаться только на личной инициативе врачей.