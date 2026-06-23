Мурашко попросил губернаторов поддержать молодых медиков в вопросах наставничества

Министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился к главам регионов с просьбой поддержать молодых специалистов и обеспечить выполнение задач по наставничеству. Об этом он заявил на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства, передают «РИА Новости».

Господин Мурашко поблагодарил ректоров, организаторов здравоохранения и губернаторов за внимание к наставничеству. Он отметил, что многие руководители регионов уже занимаются этим вопросом. Министр подчеркнул, что такая работа важна в каждом населенном пункте, чтобы молодые врачи знали, куда ехать, и чтобы их там ждали.

Ранее на совещании президент поручил организовать мониторинг программы обязательных отработок для выпускников медвузов. Минздрав должен обобщать лучшие практики наставничества и доводить их до медучреждений, добавил глава государства. Он призвал избегать необоснованного увеличения бюрократической нагрузки для врачей-наставников.

Президент подписал закон об отработках для выпускников медвузов и колледжей в ноябре 2025 года. Речь идет только о бюджетном образовании по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.