Путин призвал минимизировать нагрузку для медиков из-за наставничества

Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг программы обязательных отработок для выпускников медвузов. Минздрав должен обобщать лучшие практики наставничества и доводить их до медучреждений, добавил глава государства. Он призвал избегать необоснованного увеличения бюрократической нагрузки для врачей-наставников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников, в том числе из-за необоснованного увеличения бюрократической нагрузки. Все это может обесценить сам смысл принятых решений»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

Мониторинг программы на местах будет проводить комиссия Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», Общероссийский народный фронт и Национальная медицинская палата. «Нужно быть на связи с молодыми специалистами и их наставниками, собирать, анализировать их замечания и предложения»,— добавил президент.

«Речь не идет о распределении в прямом смысле слова, как это было еще в советские времена»,— отметил господин Путин. Он подчеркнул, что выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Условие — оно должно участвовать в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Владимир Путин подписал закон об отработках для выпускников медвузов и колледжей в ноябре 2025 года. Речь идет только о бюджетном образовании по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врача три года ждать не будут».