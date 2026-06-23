Путин призвал минимизировать нагрузку для медиков из-за наставничества
Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг программы обязательных отработок для выпускников медвузов. Минздрав должен обобщать лучшие практики наставничества и доводить их до медучреждений, добавил глава государства. Он призвал избегать необоснованного увеличения бюрократической нагрузки для врачей-наставников.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«Нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников, в том числе из-за необоснованного увеличения бюрократической нагрузки. Все это может обесценить сам смысл принятых решений»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).
Мониторинг программы на местах будет проводить комиссия Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», Общероссийский народный фронт и Национальная медицинская палата. «Нужно быть на связи с молодыми специалистами и их наставниками, собирать, анализировать их замечания и предложения»,— добавил президент.
«Речь не идет о распределении в прямом смысле слова, как это было еще в советские времена»,— отметил господин Путин. Он подчеркнул, что выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Условие — оно должно участвовать в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Владимир Путин подписал закон об отработках для выпускников медвузов и колледжей в ноябре 2025 года. Речь идет только о бюджетном образовании по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.
Подробнее — в материале «Ъ» «Врача три года ждать не будут».
Закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся на бюджете, вступил в силу 1 марта 2026 года. Предполагается, что выпускники должны отработать в медучреждении, участвующем в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, под руководством наставника. Сроки отработки зависят от специальности, максимум три года для хирургов, онкологов и неонатологов. Для работы в сельской местности, малых городах или новых регионах срок отработки может составлять один-полтора года. Фармацевты и специалисты некоторых редких медицинских направлений освобождены от обязательного наставничества.
Законопроект Минздрава России об обязательном трудоустройстве и наставничестве вызывал критику со стороны общественности, депутатов, врачей и студентов. Оппоненты указывали, что нельзя принудительно направлять студентов в государственные клиники для решения проблемы дефицита кадров. В частности, отмечались опасения относительно снижения престижа профессии и оттока кадров после обязательной отработки из-за низких зарплат и условий труда. Выпускники, отказавшиеся от отработки, не будут оштрафованы, но не смогут получить периодическую аккредитацию, что сделает невозможной их работу по специальности. В то же время, некоторые эксперты и представители Минздрава считают, что эта инициатива повысит качество медицинской помощи и поможет решить проблему дефицита кадров, а также способствует получению практического опыта молодыми специалистами.