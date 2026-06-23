В Ленобласти введут выплату в 250 тысяч для резервистов мобильных огневых групп

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении новой меры поддержки для граждан, заключающих контракт на службу в составе мобильных огневых групп, задействованных в защите критически важной инфраструктуры и жителей региона от воздушных угроз. По его словам, единовременная выплата составит 250 тысяч рублей и будет предоставляться при оформлении контракта через областной военкомат для прохождения службы в качестве резервистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дрозденко объявил о новой мере поддержки участников защиты инфраструктуры региона

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дрозденко объявил о новой мере поддержки участников защиты инфраструктуры региона

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также предусмотрено денежное довольствие от 200 тысяч рублей в месяц. Служба организуется на территории Ленинградской области. Кроме того, заявлены дополнительные выплаты за выполнение отдельных задач и страхование жизни и здоровья на сумму до 2 млн рублей.

Оформление ведется через ГКУ Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области». Подать заявку могут мужчины в возрасте до 62 лет — предельный возраст зависит от воинского звания.

Матвей Николаев