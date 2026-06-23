Подростка в Ленобласти осудили за поджог вышки связи и подготовку новой атаки

В Ленинградской области вынесли приговор 16-летнему подростку, признанному виновным в совершении теракта и подготовке к аналогичному преступлению. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Суд назначил ему наказание в виде шести с половиной лет в воспитательной колонии, а также года ограничения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил несовершеннолетнего в воспитательную колонию по делу о теракте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд отправил несовершеннолетнего в воспитательную колонию по делу о теракте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре прошлого года несовершеннолетний получил через Telegram указание поджечь вышку сотовой связи. За выполнение задания ему пообещали вознаграждение в криптовалюте. Подросток отправился к объекту связи в деревне Даймище и совершил поджог, причинив оператору значительный ущерб.

Позже, как установили следователи, он получил новое задание — подготовить поджог электрической подстанции. Для этого подросток начал искать необходимые средства и инструменты, однако довести задуманное до конца не успел: его задержали сотрудники полиции.

До вынесения приговора обвиняемый находился под стражей.

Матвей Николаев