Самый холодный день недели ожидается в Петербурге 24 июня

Середина недели станет самым прохладным периодом ближайших дней в Санкт-Петербурге. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, 24 июня ожидаются облачная погода, дожди и усиление западного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После прохладной среды в Петербург вернётся жара до +27 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После прохладной среды в Петербург вернётся жара до +27 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По прогнозу, температура воздуха днем составит всего +15…+17 градусов. При этом синоптик отметил, что этот показатель, вероятно, не станет самым низким за июнь — в первый день месяца в городе уже фиксировали +15,5 градуса.

Погодные условия начнут меняться уже в четверг: воздух прогреется до +18…+20 градусов, хотя кратковременные осадки сохранятся.

К выходным в Петербург вернется летнее тепло — синоптики ожидают повышение температуры до +25…+27 градусов.

Матвей Николаев