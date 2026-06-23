Президент Ливана потребовал полного вывода ЦАХАЛ с юга страны

Ливан не примет никакого сценария урегулирования, если он не приведет к выводу войск Израиля с юга Ливана. Об этом заявил президент страны Жозеф Аун на встрече с консультативной группой по переговорам Ливана с Израилем при посредничестве США, сообщает пресс-служба офиса главы государства в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Azakir / Reuters Фото: Mohamed Azakir / Reuters

«Мы заявляем, что не примем ничего, кроме исчезновения израильской оккупации с юга Ливана и падения внешних опекунств. Наш единственный выбор — это национальный суверенитет, и наша единственная ставка — ливанское государство»,— заявил ливанский президент.

Жозеф Аун также сообщил, что в ближайшие два дня пройдет пятый раунд переговоров с Израилем и США об урегулировании конфликта. По словам президента, он может стать решающим на пути «восстановления суверенитета Ливана» над своей территорией.

ЦАХАЛ вошел в Южный Ливан в начале марта этого года. С 14 апреля между Бейрутом и Тель-Авивом идет обсуждение мирного урегулирования. В тот день состоялись первые с 1993 года прямые переговоры сторон. На встрече присутствовали израильский и ливанский послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад, а также госсекретарь США Марко Рубио. 21 июня глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор. По его словам, ВС оставят за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз».