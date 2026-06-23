Менеджера банка в Петербурге подозревают в краже золотых монет на 2 млрд рублей

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения менеджеру одного из банков, подозреваемой в хищении золотых инвестиционных монет на сумму более 2 млрд рублей. Фигурантку отправили под домашний арест до 20 августа, сообщила руководитель объединенной пресс-службы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвинение женщине пока не предъявлено

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвинение женщине пока не предъявлено

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, 20 июня руководитель офиса банка вместе с менеджером и другими неустановленными лицами похитили из хранилища 8 893 золотые монеты «Победоносец» номиналом 50, 100 и 200 рублей. Общая стоимость драгоценного металла на день кражи превысила 2 млрд рублей. Номинальная стоимость монет составила около 1,1 млн рублей.

Менеджера задержали 21 июня, обвинение ей пока не предъявлено. По данным «Ъ Северо-Запад», речь идет о менеджере банка Ирине Порываевой. Против домашнего ареста женщина не возражала. Суд также рассматривает ходатайство об аресте руководителя офиса. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Карина Дроздецкая