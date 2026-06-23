Суд запретил признанный иноагентом «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»

Санкт-Петербургский городской суд признал «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» (организация внесена в реестр иностранных агентов [«движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено]) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск был направлен со стороны ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Иск был направлен со стороны ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Административный иск был направлен со стороны ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что сам процесс рассмотрения заявления проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле документов с грифом.

Альянс был создан в 2012 году. В марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло организацию в реестр иностранных агентов. В качестве причины ведомство указало распространение материалов других иноагентов и пропаганду нетрадиционных отношений («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

Карина Дроздецкая