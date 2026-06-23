В Карелии на части АЗС временно ограничили отпуск топлива в одни руки

Большинство автозаправочных станций в Карелии продолжают работу в штатном режиме, однако на части АЗС временно введены ограничения на объем отпуска топлива одному покупателю. Об этом сообщила министр промышленности и торговли республики Светлана Астахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Карелии заверили, что дефицита топлива для служб жизнеобеспечения нет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Карелии заверили, что дефицита топлива для служб жизнеобеспечения нет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, мера носит временный характер и направлена на то, чтобы обеспечить доступность топлива для максимально широкого круга потребителей.

В региональном Минпромторге подчеркнули, что ограничения касаются только отдельных станций и не влияют на обеспечение ключевых отраслей. Необходимые запасы горюче-смазочных материалов сформированы для всех служб жизнеобеспечения.

Как отметила госпожа Астахова, медицинские учреждения, общественный транспорт, коммунальные и дорожные организации, а также компании, отвечающие за доставку продуктов и товаров первой необходимости, продолжают работу без перебоев.

Матвей Николаев