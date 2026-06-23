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В Красногвардейском районе появится новый парк у аллеи Евгения Шварца

В Красногвардейском районе благоустроят парк вблизи домов 5–7–11 по аллее Евгения Шварца. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону

Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону

Фото: Пресс-служба Смольного

Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону

Фото: Пресс-служба Смольного

В парке обустроят пешеходные дорожки, зоны тихого отдыха, высадят цветники и декоративные кустарники, установят малые архитектурные формы. Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону.

Реализация проекта начнется после завершения всех согласовательных процедур.

Карина Дроздецкая

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