В Красногвардейском районе появится новый парк у аллеи Евгения Шварца

В Красногвардейском районе благоустроят парк вблизи домов 5–7–11 по аллее Евгения Шварца. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону

Фото: Пресс-служба Смольного Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону

Фото: Пресс-служба Смольного

В парке обустроят пешеходные дорожки, зоны тихого отдыха, высадят цветники и декоративные кустарники, установят малые архитектурные формы. Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону.

Реализация проекта начнется после завершения всех согласовательных процедур.

Карина Дроздецкая