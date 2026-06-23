В Красногвардейском районе появится новый парк у аллеи Евгения Шварца
В Красногвардейском районе благоустроят парк вблизи домов 5–7–11 по аллее Евгения Шварца. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону
Фото: Пресс-служба Смольного
В парке обустроят пешеходные дорожки, зоны тихого отдыха, высадят цветники и декоративные кустарники, установят малые архитектурные формы. Сейчас территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону.
Реализация проекта начнется после завершения всех согласовательных процедур.