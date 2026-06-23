В Гатчинском округе ввели в эксплуатацию научно-технический центр экопромпарка
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию научно-технического центра экопромышленного парка в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В Ленобласти открылся центр для будущих резидентов экопромышленного парка
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Новый объект станет базовой площадкой для будущих резидентов парка. В здании разместятся административные помещения, офисы, лаборатории, переговорные комнаты, конференц-зал и выставочное пространство, где смогут демонстрировать технологии переработки.
По словам главы региона, центр должен стать площадкой для практической реализации экологических проектов: предприятия получат подготовленную инженерную инфраструктуру, возможность тестировать разработки и запускать новые производственные решения.