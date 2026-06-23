В Гатчинском округе ввели в эксплуатацию научно-технический центр экопромпарка

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию научно-технического центра экопромышленного парка в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти открылся центр для будущих резидентов экопромышленного парка

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области В Ленобласти открылся центр для будущих резидентов экопромышленного парка

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Новый объект станет базовой площадкой для будущих резидентов парка. В здании разместятся административные помещения, офисы, лаборатории, переговорные комнаты, конференц-зал и выставочное пространство, где смогут демонстрировать технологии переработки.

По словам главы региона, центр должен стать площадкой для практической реализации экологических проектов: предприятия получат подготовленную инженерную инфраструктуру, возможность тестировать разработки и запускать новые производственные решения.

Матвей Николаев