Участник AI-конференции в Петербурге лишился 260 тысяч рублей в гостинице

Участник конференции по искусственному интеллекту в Санкт-Петербурге лишился 260 тыс. рублей после заселения в гостиницу. Деньги пропали из оставленного без присмотра рюкзака, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоялец отеля в Петербурге остался без 260 тысяч рублей после кражи из рюкзака

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Постоялец отеля в Петербурге остался без 260 тысяч рублей после кражи из рюкзака

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 17 июня в гостинице «Москва». Пока постоялец находился в отеле, злоумышленник воспользовался моментом и похитил наличные, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Обвиняемым по делу стал Рахманкул Самылтыров. В суде он вину не признал, заявив, что не присутствует на записях камер видеонаблюдения и не узнает участников процесса.

Смольнинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему четыре года лишения свободы. Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему ущерб в размере 260 тысяч рублей.

Матвей Николаев