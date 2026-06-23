Кравцов: средний балл ЕГЭ по истории вырос до 57,8 в 2026 году

Средний тестовый балл ЕГЭ по истории вырос с 55,8 до 57,8 в 2026 году. Доля высокобалльников увеличилась с 11,7 до 15%, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории.

«По сравнению с прошлым годом у нас выросла доля высокобалльников — с 11,7 до 15%. А также вырос средний тестовый балл по истории: в прошлом году 55,8 и в этом году 57,8», — уточнил господин Кравцов (цитата по РБК).

По его словам, 260 участников ЕГЭ-2026 получили 100 баллов на экзамене по истории. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года. После основного периода предусмотрены резервные дни 22–25 июня и пересдача одного предмета в июле.

17 июня Сергей Кравцов сообщил, что 5,2 тыс. школьников набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии. Из них 154 человека получили максимальные 200 баллов за два предмета. В этот же день руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) Роман Дощинский сообщил, что самым сложным словом на ЕГЭ-2026 по русскому языку стало «преддверие».