Более 150 школьников получили максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ

5,2 тыс. школьников набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии. Из них 154 человека получили максимальные 200 баллов за два предмета. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«По предварительным результатам, по сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов»,— отметил господин Кравцов (цитата по сайту Минпросвещения).

Средний балл по предметам составил:

литература — 63,49 (сдавали 36,2 тыс. школьников);

история — 57,85 (сдавали 81,5 тыс. школьников);

химия — 58,69 (сдавали 92,4 тыс. школьников);

русский язык — 63,06 (сдавали 661,8 тыс. школьников).

Основной период ЕГЭ начался 1 июня и завершится 19 июня. В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки и микрокамеру.