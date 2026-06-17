Составители ЕГЭ назвали самое сложное слово в заданиях по русскому языку

Самым сложным словом на ЕГЭ-2026 по русскому языку стало «преддверие». Об этом журналистам рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) Роман Дощинский.

Выпускники затруднились правильно написать слово даже при наличии контекста: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», уточнил господин Дощинский в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Глава комиссии по разработке КИМ отметил, что это свидетельствует о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. Он призвал школьников больше читать, чтобы расширить свой словарный запас.

По данным Рособрнадзора, средний тестовый балл на едином государственном экзамене по русскому языку, литературе, истории и химии вырос в этом году до 63,49. После сдачи четырех экзаменов в прошлом году показатель составлял 61,87.

Основной период ЕГЭ-2026 года начался 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня выпускники написали ЕГЭ по русскому языку. Сегодня раньше срока опубликовали итоги ЕГЭ по русскому языку.