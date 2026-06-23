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Две электрички из Купчино задерживаются на час

Днем 23 июня на станции Купчино встали пригородные поезда в сторону области. По техническим причинам задержаны две электрички — № 6549 до Павловска и № 6763 до Новолисино, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на читателей и пресс-службу Октябрьской железной дороги.

О сроках устранения технической проблемы не сообщается

О сроках устранения технической проблемы не сообщается

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

О сроках устранения технической проблемы не сообщается

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным перевозчика, время задержки составляет около часа. Пассажиры жаловались на отсутствие движения в направлении Павловска, а также на то, что обратные поезда не следуют по расписанию. Машинист одного из составов объявил о задержке на 30–50 минут без объяснения причин.

В ОЖД пообещали принять все меры для сокращения времени опоздания и принесли извинения пассажирам. О сроках устранения технической проблемы не сообщается. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на табло вокзалов.

Карина Дроздецкая

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