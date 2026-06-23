CNN: похитители матери телеведущей NBC сообщили о ее смерти еще в феврале

Американские СМИ сообщили о смерти похищенной Нэнси Гатри, матери известной телеведущей NBC «Today» Саванны Гатри. Как пишет CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, о ее смерти сообщалось в одной из записок похитителей, отправленной еще в феврале.

84-летняя Нэнси Гатри пропала из своего дома в городе Тусон в Аризоне 1 февраля. Камеры видеонаблюдения в доме зафиксировали мужчину в маске с пистолетом в руках. За этим последовала первая записка с требованием выкупа в несколько миллионов долларов. Следователи полагают, что это подлинное сообщение от похитителей. 5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что «направил все федеральные правоохранительные ведомства» на помощь в поисках Нэнси Гатри.

В другой записке, поступившей в середине февраля, было написано о смерти Нэнси Гатри. Однако об этом стало известно только сейчас. По информации источников CNN, похитители заявили, что не хотели ее убивать, но она умерла вскоре после похищения.

В процессе расследования различные СМИ получали сообщения о записках с требованием выкупа от лиц, утверждающих, что они причастны к исчезновению Гатри. Официальные лица не комментировали подлинность этих сообщений. О местонахождении тела Нэнси Гатри не сообщается. Власти продолжают поиски злоумышленников.

Евгений Хвостик