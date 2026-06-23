CNN: похитители матери телеведущей NBC сообщили о ее смерти еще в феврале
Американские СМИ сообщили о смерти похищенной Нэнси Гатри, матери известной телеведущей NBC «Today» Саванны Гатри. Как пишет CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, о ее смерти сообщалось в одной из записок похитителей, отправленной еще в феврале.
84-летняя Нэнси Гатри пропала из своего дома в городе Тусон в Аризоне 1 февраля. Камеры видеонаблюдения в доме зафиксировали мужчину в маске с пистолетом в руках. За этим последовала первая записка с требованием выкупа в несколько миллионов долларов. Следователи полагают, что это подлинное сообщение от похитителей. 5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что «направил все федеральные правоохранительные ведомства» на помощь в поисках Нэнси Гатри.
В другой записке, поступившей в середине февраля, было написано о смерти Нэнси Гатри. Однако об этом стало известно только сейчас. По информации источников CNN, похитители заявили, что не хотели ее убивать, но она умерла вскоре после похищения.
В процессе расследования различные СМИ получали сообщения о записках с требованием выкупа от лиц, утверждающих, что они причастны к исчезновению Гатри. Официальные лица не комментировали подлинность этих сообщений. О местонахождении тела Нэнси Гатри не сообщается. Власти продолжают поиски злоумышленников.
Исчезновение людей, в том числе пожилых и известных личностей, часто становится предметом широкого общественного обсуждения. В прошлом были случаи, когда местные власти сталкивались с вопросами взаимодействия с федеральными ведомствами в подобных расследованиях. Например, шериф округа Пима Крис Нанос, расследуя похищение Нэнси Гатри, отказал Федеральному бюро расследований (ФБР) в доступе к материалам дела, настаивая на проведении анализа вещественных доказательств в частной лаборатории во Флориде, а не в федеральной лаборатории ФБР. Это стало причиной заявлений источников в ФБР о том, что действия шерифа мешают полноценной помощи местной полиции.
В целом, похищения людей могут быть связаны с различными мотивами, включая вымогательство, как в случае с Нэнси Гатри, когда были получены требования выкупа. Иногда похищения совершаются организованными группами, при этом иногда местные СМИ информируются об инцидентах, но не публикуют детали по просьбе властей, чтобы не навредить следствию и заложникам.