Американский детектив в режиме онлайн

Полиция задержала подозреваемого в одном из самых громких похищений последнего времени. В ночь на 1 февраля таинственно исчезла мать телеведущей Саванны Гатри, которая ведет утреннее шоу Today на одном из крупнейших телеканалов США NBC. 84-летняя Нэнси Гатри пропала из своего дома в городе Тусон. Позднее в СМИ появились требования выкупа за нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид на дом Нэнси Гатри в Тусоне с дрона Фото: Rebecca Noble / Reuters Саванна Гатри (справа) и ее мать Нэнси в эфире NBC, 17 апреля 2019 год Фото: Nathan Congleton / NBCUniversal / AP Кадр с камеры видеонаблюдения в доме Нэнси Гатри в ночь ее исчезновения Фото: FBI / AP Следователи осматривают окрестности дома Нэнси Гатри в Тусоне Фото: Rebecca Noble / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Вид на дом Нэнси Гатри в Тусоне с дрона Фото: Rebecca Noble / Reuters Саванна Гатри (справа) и ее мать Нэнси в эфире NBC, 17 апреля 2019 год Фото: Nathan Congleton / NBCUniversal / AP Кадр с камеры видеонаблюдения в доме Нэнси Гатри в ночь ее исчезновения Фото: FBI / AP Следователи осматривают окрестности дома Нэнси Гатри в Тусоне Фото: Rebecca Noble / Reuters

Последний раз Нэнси Гатри видели в 21:30 вечером 31 января, когда члены семьи привезли пожилую женщину в ее дом в пригороде Тусона (штат Аризона). В 01:47 1 февраля камеру рядом с входной дверью в дом сначала прикрыли, а чуть позже отключили. В 02:28 от другого приложения отключился электрокардиостимулятор 84-летней Нэнси Гатри. Это означало, что она находится далеко от своего телефона.

Утром того же дня госпожа Гатри не пришла в гости к подруге. Та сообщила об этом семье. Родственники госпожи Гатри, приехав к ней домой и не найдя ее там, вызвали полицию. Поиски Нэнси Гатри продолжались до утра 2 февраля, в них приняли участие и полиция, и волонтеры. При этом почти сразу полиция пришла к выводу, что госпожу Гатри увезли из дома против ее воли. В частности, сообщалось, что на крыльце дома были обнаружены следы ее крови.

После исчезновения Нэнси Гатри местное отделение телеканала CBS News получило несколько сообщений с требованием выкупа.

Как сообщил специальный агент ФБР Хит Янке, участвующий в расследовании, в сообщениях, в частности, указывались детали о принадлежащих госпоже Гатри часах Apple Watch и о прожекторе на ее доме. В одном из сообщений были указаны два крайних срока выплаты выкупа: 5 февраля и 9 февраля.

ФБР сообщало, что 5 февраля задержало подозреваемого в отправке сообщения о выкупе, который не был связан с похищением. Позже в СМИ пришло еще одно такое сообщение.

Сама Саванна Гатри выпустила довольно эмоциональное видеообращение к похитителям. В нем она заявила, что семья знает о требовании выкупа и готова заплатить его, но требует предоставить свидетельства того, что Нэнси Гатри до сих пор жива. Тележурналистка, которая должны была поехать в Италию и освещать Зимние Олимпийские игры на NBC, отменила эту поездку.

Исчезновение Нэнси Гатри привлекло внимание президента США Дональда Трампа. Он заявил, что направил все федеральные правоохранительные ведомства на помощь в поисках.

6 февраля полиция пообещала $50 тыс. тому, кто сообщит информацию, которая поможет поймать похитителей.

10 февраля полиция опубликовала видео и снимки, сделанные камерой у двери — на них видно человека в маске, перчатках и с рюкзаком, который подходит к двери, а затем, увидев камеру, закрывает ее сначала рукой, а потом листьями. По данным полиции, он был вооружен — на некоторых кадрах на нем можно увидеть кобуру.

В тот же день полиция Аризоны во время дорожной проверки задержала подозреваемого по этому делу. Правда, как сообщает CBS News, через несколько часов его отпустили. Мужчина, которого представили как Карлоса, появился в сюжетах нескольких телеканалов и заявил, что не знает Нэнси Гатри. Также сообщалось об обыске в его доме в городе Рио-Рико примерно в часе езды от Тусона.

Утром 11 февраля полиция сообщала, что Нэнси Гатри все еще не нашли.

Яна Рождественская