Рестораны, спа-центр и панорамный бассейн: появились подробности о новых башнях «Лахта Центра»

Новые небоскребы делового квартала «Лахта Центр» получат 136 и 116 наземных этажей. Это следует из документации общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду. Высота башен составит 703 и 555 метров соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высота башен составит 703 и 555 метров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Высота башен составит 703 и 555 метров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В документах указаны и другие подробности новых проектов. Так, в «Лахта Центре 2» на верхних этажах разместят смотровую площадку, магазин, кафе, ресторан и бар, открытые для публики. Вся башня будет разделена на девять сегментов по 16 этажей, между которыми предусмотрены двух-трехуровневые атриумы и «зимние сады» с зонами отдыха и переговорными. На 34–35-м, 65–66-м и 96–97-м этажах — пересадки между группами лифтов. Также в башне запланирован спа-центр с панорамным бассейном. Предполагается, что офисных сотрудников в «Лахте 2» будет работать около 8,5 тыс. человек.

В «Лахта Центре 3» башня будет иметь две спиралевидные формы, сужающиеся кверху. На верхних этажах — смотровая площадка и выставочные пространства. Офисы разделят блоками, между которыми разместятся технические этажи. На 43-м, 70-м и 88-м этажах — холлы и «зимние сады» с переговорными.

Строительство башен планируют начать в 2026 году и завершить в 2033-м. Полное заселение деловых центров ожидается после 2042 года. Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Смольный утвердил проект строительства двух новых «Лахта Центров».

Карина Дроздецкая