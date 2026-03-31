«Ястреб» попал в сети следствия

Как стало известно “Ъ”, СКР и ФСБ расследуют деятельность ЧВК «Ястреб» и ее основателя Алексея Марущенко. Он и несколько связанных с ним лиц заключены в СИЗО по обвинению в обмане почти сотни человек. Заплатив миллионы рублей, новобранцы рассчитывали служить не в частях Минобороны, а именно в ЧВК с гораздо лучшими условиями, но их, по версии следствия, попросту кинули. Кроме того, в материалах дела упоминаются убийство, вымогательство, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко Алексея Марущенко подозревают в обмане почти сотни человек, желавших служить в его ЧВК

2-й Западный окружной военный суд по ходатайствам Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР продлил аресты Алексею Марущенко и целой группе связанных с ним лиц. Господин Марущенко являлся основателем ЧВК «Мар» и «Вежливые люди». Сам он рассказывал, что компании были созданы еще в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму и изначально якобы представляли собой «объединение добровольцев», костяк которого составляли около 70 боевых «штыков» и до 400 человек, занимавшихся гуманитарными проектами. Сам Алексей Марущенко — петербуржец из семьи с военными традициями, называвший себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании.

В 2018 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ООО «ЧВК "Ястреб"». При вступлении туда, согласно рекламе, единовременно выплачивалось 1,8 млн руб., а зарплата шла от 210 тыс. руб. в месяц.

О бойцах компании заговорили в 2020 году в связи со скандальным задержанием в Белоруссии трех десятков россиян в канун выборов президента страны Александра Лукашенко. Их подозревали в подготовке госпереворота, но потом передали России и освободили.

По данным “Ъ”, в прошлом году самого Алексея Марущенко задержали в Курской области, заключив под стражу решением гарнизонного военного суда. Вместе с ним в СИЗО отправились Артур Велисевич, учредитель брянского ЧОП «Ягуар», и еще несколько лиц. Впоследствии фигурантов дела переправили в Москву, где ими занялись следователи ГВСУ СКР.

Как следует из материалов дела, фигуранты, по версии следствия, «ввели в заблуждение 95 лиц, поступающих на военную службу по контракту через военный комиссариат, обещав им, что при заключении контракта с Министерством обороны РФ они фактически будут проходить службу в частной военной компании».

При этом «члены организованной преступной группы» обманули будущих контрактников, предложив передать им деньги «за содействие в поступлении на военную службу в ЧВК, для приобретения военного имущества, а также для оказания помощи семьям раненых и погибших военнослужащих и под другими надуманными предлогами».

Однако, как считают в ГВСУ СКР, суммы, приходившие на счета обвиняемых, членов их семей и неких «доверенных лиц», «на заявленные цели использованы не были», так как их присвоили организаторы ОПГ. Речь идет о многомиллионной афере, так как фигурантам предъявлена самая тяжелая, ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

В дальнейшем с данным делом были соединены в одно производство уголовные дела о вымогательстве группой лиц (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у бойца одной из воинских частей, которого вывезли в лес под угрозой оружия и трое суток держали прикованным наручниками к дереву, умышленном убийстве группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия организованной группой (п. «а». ч. 4 ст. 226 УК РФ).

По обвинению в причастности к последнему эпизоду, помимо руководителей ЧВК, был задержан начальник участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД по Рыльскому району Курской области подполковник полиции Игорь Душкин.

Впоследствии это уголовное дело было прекращено, но взамен ему инкриминировали два случая хранения оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатых веществ и СВУ и хранение крупнокалиберного оружия (ст. 222, 222.1 и 222.2 УК РФ).

С начала СВО Рыльский район регулярно подвергается обстрелам и налетам беспилотников. После вторжения ВСУ в соседние районы Курской области в августе 2022 года местные жители начали уезжать из своих домов, в эвакуации принял участие и подполковник Душкин. По информации МВД, огнем из стрелкового оружия он лично сбил БПЛА, атаковавший его служебный автомобиль в селе Крупец.

«Версия третьих лиц, которые его хотели обвинить, не подтвердилась. Сейчас ему инкриминируют факт приобретения патронов, которые использовались для защиты населения при эвакуации. То есть патроны были просто не учтены — у него их было чуть больше, чем надо»,— пояснил адвокат Игоря Душкина Николай Долженков, воздержавшись от подробных комментариев. Господин Долженков лишь подчеркнул, что Игорь Душкин не тот человек, кто стал бы совершать незаконные действия.

При этом, по некоторым данным, в уголовном деле есть еще несколько фигурантов, один из которых заключил соглашение о сотрудничестве. Возможно, именно благодаря его показаниям в деле и появился полицейский, которого задержали после других фигурантов. Адвокат главного из них, Алексея Марущенко, заявил “Ъ”, что «расследование продолжается», однако от каких-либо комментариев отказался, сославшись на отсутствие согласия своего клиента. Он лишь посетовал, что на уголовное дело зря обращают внимание, поскольку оно является совершенно рядовым и не связано с политикой.

Сергей Сергеев; Сергей Толмачев, Воронеж