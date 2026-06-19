«Ястребу» подрезали крылья

Как стало известно «Ъ-Черноземье», участнику частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Ивану Тимохову вынесли приговор в Курске по делу о пытках военкора Романа Семенова. Тимохова приговорили к пяти годам колонии строгого режима и лишили воинского звания, а также государственных наград. Суд установил, что он удерживал господина Семенова в деревянном гробу и пытал. Сам военкор утверждает, что провел под землей 12 дней и что ему «не дают» ознакомиться с решением суда. Также журналист добивается наказания для других участников своего похищения. Защита участника ЧВК считает приговор «слишком суровым» и обжалует его.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Курский гарнизонный военный суд вынес приговор участнику ЧВК «Ястреб» Ивану Тимохову за пытки военного корреспондента Романа Семенова и его незаконное удержание на территории Белгородской области. Тимохова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил его адвокат Доржи Марков.

Также Тимохова лишили воинского звания и государственных наград, в том числе ордена Мужества.

Как пояснил «Ъ-Черноземье» источник, знакомый с материалами дела, осенью 2024 года Тимохов в соответствии с указаниями руководства ЧВК удерживал Романа Семенова во вкопанном в землю гробу. Также к господину Семенову применялись пытки, в том числе с использованием наручников.

Дело было рассмотрено после признания вины подсудимым и заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказал «Ъ-Черноземье» адвокат осужденного.

По его словам, соглашение предполагало, что Тимохов даст показания на основателя «Ястреба» Алексея Марущенко. Он и несколько связанных с ним лиц находятся под стражей с марта по обвинению в обмане почти сотни человек.

Также в материалах дела упоминались убийство, вымогательство, незаконный оборот оружия и взрывчатки.

«Тимохову хотели инкриминировать три состава преступления, но в результате соглашения с прокуратурой остался один. С учетом собранных доказательств было принято решение о таком соглашении, чтобы смягчить уголовное наказание. Приговор при этом все равно достаточно суровый для кавалера ордена Мужества»,— сказал «Ъ-Черноземье» Доржи Марков.

Согласно картотеке суда, на приговор поступила апелляционная жалоба. Господин Марков пояснил «Ъ-Черноземье», что Тимохов обжалует решение суда «в части наказания», а «само совершенное деяние не оспаривается».

В самом суде не смогли переключить «Ъ-Черноземье» на нужного специалиста, а затем перестали отвечать на звонки. В Главной военной прокуратуре также не ответили на звонки «Ъ-Черноземье». «Ъ-Черноземье» направил ведомству официальный запрос с просьбой прокомментировать ход дела.

Роман Семенов пожаловался в разговоре с «Ъ-Черноземье», что ему не дают копию приговора.

«Я как потерпевший должен его получить, написал ходатайства, так как мне самому интересно, что там написано.

Как Тимохов меня пытал, как он гирю к моей ноге цеплял, как он в гроб меня закопал на 12 дней и не кормил, не поил, как в наручниках держал, и у меня загноение было на руках. И что ему сказали меня убить, а он не убил, потому что пожалел»,— рассказал военкор.

Военкор также сообщил «Ъ-Черноземье», что направил жалобу главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкову, в которой утверждает, что в материалах дела не учтены ряд эпизодов, в том числе связанных с признаками других преступлений — похищения человека, вымогательства, получения взяток в особо крупном размере и угрозы убийством (текст жалобы имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье»).

По словам военкора, конфликт с руководством ЧВК возник из-за проводимого им журналистского расследования по поводу деятельности «Ястреба». Роман Семенов также утверждает, что передавал полученные данные ФСБ, после чего его и похитили.

Как сообщает «Ъ», на основе показаний Тимохова основателя ЧВК Алексея Марущенко окончательно обвинили в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), двух эпизодах незаконного оборота оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), вымогательстве (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), двух эпизодах похищения человека (п. «а», «в» и п. «а», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ), превышении должностных полномочий с применением пыток (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 286 УК РФ), а также в организации убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным издания, Алексей Марущенко также признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

Расследованием деятельности ЧВК «Ястреб» занимаются СКР и ФСБ. Основателя «Ястреба» и еще двух ЧВК — «Мар» и «Вежливые люди» — Алексея Марущенко задержали в прошлом году в Курской области и заключили под стражу по решению гарнизонного военного суда. Вместе с ним в СИЗО отправились Артур Велисевич, учредитель брянского ЧОП «Ягуар», и еще несколько лиц. Впоследствии фигурантов дела этапировали в Москву, где ими занялись следователи Главного военного следственного управления СКР.

Фигуранты, по версии следствия, «ввели в заблуждение 95 лиц, поступающих на военную службу по контракту через военный комиссариат, обещав им, что при заключении контракта с Министерством обороны РФ они фактически будут проходить службу в частной военной компании».

Следствие также считает, что обвиняемые требовали от будущих военнослужащих деньги под предлогом оказания помощи в трудоустройстве в ЧВК, покупки военного имущества и поддержки семей погибших или раненых бойцов. Как считает следствие, полученные суммы были присвоены руководителями организованной преступной группы (ОПГ) и не использовались по заявленным целям. Уголовное дело о мошенничестве объединили с расследованием вымогательства у военнослужащего одной из воинских частей. Жертву доставили в лес под угрозой применения оружия, где трое суток держали прикованным наручниками к дереву.

В рамках еще одного дела о хищении огнестрельного оружия организованной группой был задержан начальник участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД по Рыльскому району Курской области подполковник полиции Игорь Душкин. Дело в отношении господина Душкина о хищении оружия прекратили, однако ему предъявили новые обвинения.

Полицейскому инкриминируют хранение крупнокалиберного оружия и боеприпасов, а также незаконный оборот взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств (СВУ).

Егор Якимов