Госдума одобрила в первом чтении проект о поддержке «Почты России»
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России». Об этом свидетельствует статус инициативы в думской системе документооборота.
Разработанный Минцифры законопроект внесли в нижнюю палату в начале июня. Инициатива вносит поправки в Федеральный закон «О почтовой связи». Согласно документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлять через портал «Госуслуги». В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Почтовые ящики смогут использовать только «Почта России», управляющая компания и сторонние организации — по решению общего собрания жильцов.
Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. «Почта России» также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений.
В пояснительной записке указано, что нововведения обеспечат присутствие организации почтовой связи в труднодоступных и малонаселенных территориях. В прошлом году в Счетной палате заявляли, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.
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Законопроект о модернизации «Почты России» Минцифры разработало для поддержки компании, которая находится в непростом финансовом положении. В 2025 году чистый убыток «Почты России» составил 10,4 млрд рублей за первое полугодие, а за весь 2024 год достиг 20,5 млрд рублей. Деятельность компании признана убыточной, и в Счетной палате в апреле 2025 года отмечали, что она не способствует развитию почтовой связи.
Проблемы «Почты России» носят комплексный характер. Генеральный директор компании Михаил Волков заявлял, что около 90% IT-инфраструктуры и 55% транспорта изношены. Также остро стоит вопрос низких зарплат сотрудников, которые вдвое ниже средних по стране. Эти проблемы приводят к закрытию отделений, особенно в сельской местности, и оттоку кадров.
Власти пытаются решить эти проблемы. В 2026–2028 годах на модернизацию отделений «Почты России» планируется выделить 15 млрд рублей из бюджета, еще 2,1 млрд рублей пойдут на компенсацию убытков от доставки социально значимых печатных изданий. Регионы также оказывают поддержку, например, Новосибирская область планирует освободить компанию от транспортного налога и налога на имущество. В то же время, некоторые предложения Минцифры, например, о платных лицензиях для других операторов доставки, вызывали опасения у бизнеса относительно возможной монополизации рынка и увеличения расходов.
Ранее обсуждался ряд мер, которые в итоге не вошли в окончательную версию законопроекта, либо были скорректированы. Среди них — требование обязательного получения лицензий для других операторов доставки со стоимостью до 100 млн рублей, обязанность маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» и ежеквартальный сбор в 3% от доходов за междугородние посылки. Эти предложения были убраны из последней версии законопроекта после обсуждений с бизнесом, который опасался ухода с рынка до 80% компаний, роста тарифов и снижения конкуренции.