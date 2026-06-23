Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума одобрила в первом чтении проект о поддержке «Почты России»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России». Об этом свидетельствует статус инициативы в думской системе документооборота.

Разработанный Минцифры законопроект внесли в нижнюю палату в начале июня. Инициатива вносит поправки в Федеральный закон «О почтовой связи». Согласно документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлять через портал «Госуслуги». В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Почтовые ящики смогут использовать только «Почта России», управляющая компания и сторонние организации — по решению общего собрания жильцов.

Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. «Почта России» также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений.

В пояснительной записке указано, что нововведения обеспечат присутствие организации почтовой связи в труднодоступных и малонаселенных территориях. В прошлом году в Счетной палате заявляли, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.

Фотогалерея

Вам письмо!

Предыдущая фотография
История русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, появившимися в XIII веке. Ямщики развозили как письма и грамоты, так и людей с их кладью. Для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года), позже ставший Ямской канцелярией. Современная почтовая система в России начала формироваться при императоре Петре I

История русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, появившимися в XIII веке. Ямщики развозили как письма и грамоты, так и людей с их кладью. Для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года), позже ставший Ямской канцелярией. Современная почтовая система в России начала формироваться при императоре Петре I

Фото: Государственный Русский Музей

В XV-XVI веках сеть почтовых станций уже охватывала всю территорию России. В 1781 году, помимо писем и посылок, по почте начали пересылать деньги

В XV-XVI веках сеть почтовых станций уже охватывала всю территорию России. В 1781 году, помимо писем и посылок, по почте начали пересылать деньги

Фото: РИА Новости

В 1917-1932 годах в РСФСР, затем в СССР действовал Народный комиссариат почт и телеграфов. В 1932 году он был заменен на Народный комиссариат связи СССР, который после Великой Отечественной войны стал союзным министерством &lt;br> На фото: почтальон доставляет журнал «Огонек»

В 1917-1932 годах в РСФСР, затем в СССР действовал Народный комиссариат почт и телеграфов. В 1932 году он был заменен на Народный комиссариат связи СССР, который после Великой Отечественной войны стал союзным министерством
На фото: почтальон доставляет журнал «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Предприятия почты и электросвязи были объединенными, существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики

Предприятия почты и электросвязи были объединенными, существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

В рамках автоматизации процесса в 1950-е годы на московском почтамте появилась машина, сортирующая посылки

В рамках автоматизации процесса в 1950-е годы на московском почтамте появилась машина, сортирующая посылки

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Профессия сортировщика почты востребована до сих пор. Он сортирует бандероли, письма, газеты и прочие почтовые отправления

Профессия сортировщика почты востребована до сих пор. Он сортирует бандероли, письма, газеты и прочие почтовые отправления

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Помимо хорошей физической формы для подъема тяжелых мешков с почтой, современному сортировщику также обязательно знание компьютера

Помимо хорошей физической формы для подъема тяжелых мешков с почтой, современному сортировщику также обязательно знание компьютера

Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк»

В отдаленные районы почта доставляется самолетами. Внутриобластные почтовые авиамаршруты были организованы в Якутии, Магаданской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе, Красноярском и Камчатском краях&lt;br> На фото: почтовый самолет на Чукотке, 1950-е годы

В отдаленные районы почта доставляется самолетами. Внутриобластные почтовые авиамаршруты были организованы в Якутии, Магаданской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе, Красноярском и Камчатском краях
На фото: почтовый самолет на Чукотке, 1950-е годы

Фото: С. Медынский / Фотоархив журнала «Огонёк»

Одной из функций почты также является доставка пожилым людям пенсии на дом

Одной из функций почты также является доставка пожилым людям пенсии на дом

Фото: Юрий Кривоносов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Почтовую связь войск обеспечивает система полевой почты, которая в военное время превращается в военно-полевую почту&lt;br> На фото: матросы Северного флота с письмами из дома, 1980-е годы

Почтовую связь войск обеспечивает система полевой почты, которая в военное время превращается в военно-полевую почту
На фото: матросы Северного флота с письмами из дома, 1980-е годы

Фото: РИА Новости

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было создано в 2002 году на базе департамента почтовой связи Министерства связи и информатизации&lt;br> На фото: почтовый вертолет Ми-2 в аэропорту Хабаровска

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было создано в 2002 году на базе департамента почтовой связи Министерства связи и информатизации
На фото: почтовый вертолет Ми-2 в аэропорту Хабаровска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Число сотрудников «Почты России» превышает 350 тыс. человек&lt;br> На фото: логистический центр во Внуково

Число сотрудников «Почты России» превышает 350 тыс. человек
На фото: логистический центр во Внуково

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» был создан «Почта Банк». По данным на май 2020 года, он занимает 23-е место среди российских банков по величине чистых активов (521 млрд руб.)

В 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» был создан «Почта Банк». По данным на май 2020 года, он занимает 23-е место среди российских банков по величине чистых активов (521 млрд руб.)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2018 году «Почта России» провела тестовую доставку беспилотником. Груз должен был быть доставлен из почтового отделения Улан-Удэ в село Тарбагатай в 35 км от города. Полет квадрокоптера завершился аварией

В 2018 году «Почта России» провела тестовую доставку беспилотником. Груз должен был быть доставлен из почтового отделения Улан-Удэ в село Тарбагатай в 35 км от города. Полет квадрокоптера завершился аварией

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» было реоганизовано в акционерное общество «Почта России»

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» было реоганизовано в акционерное общество «Почта России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

История русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, появившимися в XIII веке. Ямщики развозили как письма и грамоты, так и людей с их кладью. Для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года), позже ставший Ямской канцелярией. Современная почтовая система в России начала формироваться при императоре Петре I

Фото: Государственный Русский Музей

В XV-XVI веках сеть почтовых станций уже охватывала всю территорию России. В 1781 году, помимо писем и посылок, по почте начали пересылать деньги

Фото: РИА Новости

В 1917-1932 годах в РСФСР, затем в СССР действовал Народный комиссариат почт и телеграфов. В 1932 году он был заменен на Народный комиссариат связи СССР, который после Великой Отечественной войны стал союзным министерством
На фото: почтальон доставляет журнал «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Предприятия почты и электросвязи были объединенными, существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

В рамках автоматизации процесса в 1950-е годы на московском почтамте появилась машина, сортирующая посылки

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Профессия сортировщика почты востребована до сих пор. Он сортирует бандероли, письма, газеты и прочие почтовые отправления

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Помимо хорошей физической формы для подъема тяжелых мешков с почтой, современному сортировщику также обязательно знание компьютера

Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк»

В отдаленные районы почта доставляется самолетами. Внутриобластные почтовые авиамаршруты были организованы в Якутии, Магаданской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе, Красноярском и Камчатском краях
На фото: почтовый самолет на Чукотке, 1950-е годы

Фото: С. Медынский / Фотоархив журнала «Огонёк»

Одной из функций почты также является доставка пожилым людям пенсии на дом

Фото: Юрий Кривоносов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Почтовую связь войск обеспечивает система полевой почты, которая в военное время превращается в военно-полевую почту
На фото: матросы Северного флота с письмами из дома, 1980-е годы

Фото: РИА Новости

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было создано в 2002 году на базе департамента почтовой связи Министерства связи и информатизации
На фото: почтовый вертолет Ми-2 в аэропорту Хабаровска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Число сотрудников «Почты России» превышает 350 тыс. человек
На фото: логистический центр во Внуково

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» был создан «Почта Банк». По данным на май 2020 года, он занимает 23-е место среди российских банков по величине чистых активов (521 млрд руб.)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2018 году «Почта России» провела тестовую доставку беспилотником. Груз должен был быть доставлен из почтового отделения Улан-Удэ в село Тарбагатай в 35 км от города. Полет квадрокоптера завершился аварией

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» было реоганизовано в акционерное общество «Почта России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Законопроект о модернизации «Почты России» Минцифры разработало для поддержки компании, которая находится в непростом финансовом положении. В 2025 году чистый убыток «Почты России» составил 10,4 млрд рублей за первое полугодие, а за весь 2024 год достиг 20,5 млрд рублей. Деятельность компании признана убыточной, и в Счетной палате в апреле 2025 года отмечали, что она не способствует развитию почтовой связи.

Проблемы «Почты России» носят комплексный характер. Генеральный директор компании Михаил Волков заявлял, что около 90% IT-инфраструктуры и 55% транспорта изношены. Также остро стоит вопрос низких зарплат сотрудников, которые вдвое ниже средних по стране. Эти проблемы приводят к закрытию отделений, особенно в сельской местности, и оттоку кадров.

Власти пытаются решить эти проблемы. В 2026–2028 годах на модернизацию отделений «Почты России» планируется выделить 15 млрд рублей из бюджета, еще 2,1 млрд рублей пойдут на компенсацию убытков от доставки социально значимых печатных изданий. Регионы также оказывают поддержку, например, Новосибирская область планирует освободить компанию от транспортного налога и налога на имущество. В то же время, некоторые предложения Минцифры, например, о платных лицензиях для других операторов доставки, вызывали опасения у бизнеса относительно возможной монополизации рынка и увеличения расходов.

Ранее обсуждался ряд мер, которые в итоге не вошли в окончательную версию законопроекта, либо были скорректированы. Среди них — требование обязательного получения лицензий для других операторов доставки со стоимостью до 100 млн рублей, обязанность маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» и ежеквартальный сбор в 3% от доходов за междугородние посылки. Эти предложения были убраны из последней версии законопроекта после обсуждений с бизнесом, который опасался ухода с рынка до 80% компаний, роста тарифов и снижения конкуренции.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд