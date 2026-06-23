Путин: участники СВО освобождают исторические территории России

Российские военнослужащие во время спецоперации решают поставленные задачи и освобождают исторические территории РФ, заявил президент Владимир Путин.

«Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции»,— отметил господин Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Президент добавил, что выпускникам военных вузов предстоит начать службу в непростое время. Международная ситуация остается нестабильной: продолжается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, в Евразии и других регионах растет конфликтный потенциал, уточнил глава государства.

Страны Запада открыто говорят о подготовке к возможному противостоянию с Россией и увеличивают военные расходы, рассказал на встрече Владимир Путин. Россия готова ответить на любые внешние угрозы, подчеркнул президент.

15 июня глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Господин Лавров напомнил слова президента о том, что «все решается на линии фронта российскими военными, на которых смотрит вся страна».