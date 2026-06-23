Останина: закон о домашнем насилии отпугнет мужчин от брака

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) опасается, что принятие закона об уголовной ответственности за домашнее насилие заставит молодежь отказаться от брака. По ее словам, мужчины будут бояться, что любое прикосновение к жене могут истолковать как насилие после импульсивных заявлений женщин в полицию.

«У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать. Это уже не первая дискуссия»,— пояснила госпожа Останина в интервью агентству «Москва».

Депутат добавила, что закон о домашнем насилии может не только отпугнуть молодежь от брака, но и склонить к идеологии отказа от деторождения, которая запрещена в России. По ее мнению, авторы инициативы должны предоставить аналитику, как закон о домашнем насилии отразится на желании вступать в брак, количестве разводов и отказе от рождения детей.

Законопроект о домашнем насилии разработали в партии «Новые люди». Член партии Ксения Горячева направила документ на отзыв в правительство. Поправки предлагают распространить ст. 116 УК на случаи побоев в семье и среди близких людей, в том числе если жертва финансово зависит от агрессора. Пока эта статья касается только хулиганских побуждений.

Сама Ксения Горячева в ответ на критику главы думского комитета отметила, что Нина Останина пропустила тренд об отказе от брака не мужчин, а женщин. Это связано в том числе с потенциальными угрозами домашнего насилия, отказом мужчин от оплаты алиментов и похищением детей, уточнила депутат. Госпожа Горячева удивилась, что, по мнению председателя комитета по защите семьи, каждый мужчина в браке поднимает руку на женщину и она не должна при этом «импульсивно» обращаться в правоохранительные органы и требовать защиту, предусмотренную по закону.

«То есть тысяча мертвых женщин в год от рук мужей — это меньшая проблема, чем гипотетическая тысяча незаключенных браков?» — поинтересовалась Ксения Горячева в Telegram-канале. Она также укорила Нину Останину в том, что та готова «считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков».

По данным опроса Russian Field, который запросила Ксения Горячева, 90% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии. В 2016 году в Госдуму уже вносили похожий проект. В 2019 году его заморозили. Патриарх Кирилл и муфтий Москвы называли инициативу вмешательством в жизнь семей. В 2024 году экс-омбудсмен Татьяна Москалькова призывала вернуться к ее обсуждению.