Экс-работника «Курганавтодора» осудили за превышение полномочий и взяточничество

Курганский городской суд признал виновным бывшего сотрудника государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Андрея Анисимова в превышении полномочий, получении взятки и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Его приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в 2023 году заведующий сектором строительного контроля и приемки работ отдела строительства автодорог учреждения получил 1,4 млн руб. от представителя ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Взамен Андрей Анисимов подписал акты о приемке работ по реконструкции дороги Шадринск — Миасское — Красная звезда — Ельничная, зная, что они выполнены некачественно. В результате из средств областного бюджета компании было перечислено 142,8 млн руб. На деньги, полученные в качестве взятки, Андрей Анисимов приобрел автомобиль стоимостью 800 тыс. руб. и оформил его на родственника.

Фигуранта приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запретили занимать госдолжности в течение трех лет. В доход государства конфискована машина и обращено 1,4 млн руб. как сумма взятки.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре 2025 года Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор заместителю директора ООО «Производственно-коммерческая фирма „Глобус“» Арайику Закояну, обвиняемому в даче взяток сотруднику областного учреждения «Челябинскавтодор» и хищении средств при исполнении госконтракта на ремонт дорог (п. «б» ч. 4 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 628 тыс. руб.

По делу о взятках при реконструкции дороги Шадринск — Миасское — Красная звезда — Ельничная также проходит бывший руководитель «Курганавтодора» Александр Гонцов.

Виталина Ярховска