В Челябинске осудили замглавы ПКФ «Глобус» за хищение 16 млн рублей

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор заместителю директора ООО «Производственно-коммерческая фирма „Глобус“» Арайику Закояну, обвиняемому в даче взяток сотруднику областного учреждения «Челябинскавтодор» и хищении средств при исполнении госконтракта на ремонт дорог (п. «б» ч. 4 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 628 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что с июля 2022-го по август 2023 года замруководителя компании дал взятку начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» на сумму более 620 тыс. руб. за общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ по госконтракту на капитальный ремонт автодороги Кунашак — Усть-Багаряк. Кроме того, установлено, что подрядчик предоставил министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и использованных материалов при ремонте дороги Чебаркуль — Мисяш — трасса М-5 «Урал». Таким образом он похитил более 16,4 млн руб.

Замдиректора ПКФ «Глобус» задержали сотрудники УФСБ. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший начальник отдела «Челябинскавтодора» Артем Степанов, получивший взятку от Арайика Закояна, ранее был приговорен к шести годам условного лишения свободы со штрафом 1,6 млн руб.

ПКФ «Глобус» фигурирует еще в нескольких коррупционных уголовных делах, в том числе деле первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко. По версии следствия, он дал указание подчиненным принять работу по контракту на ремонт дороги Чебаркуль — Мисяш — трасса М-5 «Урал».