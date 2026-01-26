Дело о коррупции экс-руководителей «Курганавтодора» передали в суд

Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дела бывшего руководителя государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Александра Гонцова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взяток (ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вторым фигурантом является бывший заведующий сектором строительного контроля и приемки работ отдела строительства автодорог ГКУ, обвиняемый кроме коррупционных преступлений, в легализации добытых преступным путем средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, в 2023 году «Курганавтодор» заключил контракт на реконструкцию участка трассы Шадринск — Миасское — Красная Звезда — Ельничная в Шадринском районе. Исполняющий обязанности директора ГКУ и заведующий сектором, достоверно зная, что подрядчик выполнил работу некачественно, подписали акты о приемке и оплатили контракт, считает СК. В результате бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 140 млн руб.

Заместитель руководителя подрядной организации — ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск) за незаконные действия передал руководителю «Курганавтодора» взятку 303 тыс. руб., считает следствие. Второй фигурант получил вознаграждение в сумме 1,4 млн руб. из обещанных 2,4 млн руб. На эти деньги завсектором, по данным СК, купил автомобиль и оформил его на третье лицо.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александра Гонцова сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали в мае 2025 года. Тогда его заключили под стражу. Сейчас, по данным регионального управления СКР, оба фигуранта находятся под домашним арестом. Уголовное дело направили в Курганский городской суд.

Ранее завершилось расследование дела замруководителя подрядной организации. Кроме дачи взяток он обвиняется в мошенничестве и краже (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158 УК РФ). Следствие считает, что при исполнении контракта подрядчик использовал незаконно добытый песок. Ущерб Шадринскому округу превысил 6 млн руб.

В ходе следствия по всем делам было арестовано имущество трех обвиняемых и подрядной организации на общую сумму более 74 млн руб.