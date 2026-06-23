В Волгоградской области на заправках «Лукойла» ввели ограничения

«Лукойл» ввел лимиты на разовую покупку топлива в Волгоградской области. Ограничения действуют в регионе с 23 июня, сообщили в облпромторг и ТЭК.

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В черте города за одну транзакцию можно будет купить не более 30 л бензина и 60 л дизеля. Для АЗС на трассах установлен повышенный порог — до 200 л дизтоплива. При этом в «Газпроме» и «Роснефти» ограничений пока не вводили, сети работают как обычно.

Власти связывают временные меры с сезонным повышением спроса и заверяют, что запасов на нефтебазах достаточно для бесперебойного снабжения. Ситуацию держат на контроле совместно с региональным УФАС.

Нина Шевченко