Песков заявил о милитаризации экономики США
У США возникла необходимость восполнить арсеналы оружия, использованного во время военных действий в Персидском заливе и на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, из-за этого экономика США сейчас идет по пути милитаризации.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Господина Пескова на брифинге попросили прокомментировать информацию о возможном переходе некоторых американских автоконцернов к производству военной продукции. Он напомнил, что США «продолжают в значительных количествах продавать вооружения для Украины». «Конечно, все запасы, все склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение, происходит милитаризация экономики»,— убежден представитель российского президента.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны, в том числе Ford и General Motors, могут начать производство вооружений. Он уточнял, что речь идет о ракетах для зенитных комплексов Patriot, а также о крылатых ракетах Tomahawk. The Wall Street Journal сообщала, что General Motors ведет переговоры с оборонным подрядчиком Lockheed Martin о производстве деталей для оружия.
Заявления о милитаризации экономики США, вызванной необходимостью пополнения арсеналов, перекликаются с более ранними оценками. Так, еще в начале 2026 года президент Дональд Трамп говорил о планах ускорить производство вооружений, построив новые заводы и направив на это средства, которые ранее шли на обратный выкуп акций. Журнал Military Watch Magazine тогда же отмечал, что поставки американского оружия Украине истощили запасы США, что может отразиться на оперативных возможностях американской армии.
Экономика США, по мнению некоторых экспертов, активно наращивает траты на военные нужды, увеличивая оборонные расходы. Издание The Economist писало, что модернизация оборонного потенциала США и увеличение производства военной техники связаны как с внутренним спросом, так и с необходимостью поддержки союзников, особенно Украины. При этом американские компании, согласно докладу ЦАСТ, ждут от Белого дома и Пентагона четкого сигнала о долгосрочном увеличении объемов закупок, чтобы инвестировать в расширение производственных мощностей, опасаясь, что конфликт на Украине может закончиться раньше, чем эти мощности будут fully развернуты.