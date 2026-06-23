Песков заявил о милитаризации экономики США

У США возникла необходимость восполнить арсеналы оружия, использованного во время военных действий в Персидском заливе и на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, из-за этого экономика США сейчас идет по пути милитаризации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господина Пескова на брифинге попросили прокомментировать информацию о возможном переходе некоторых американских автоконцернов к производству военной продукции. Он напомнил, что США «продолжают в значительных количествах продавать вооружения для Украины». «Конечно, все запасы, все склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение, происходит милитаризация экономики»,— убежден представитель российского президента.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны, в том числе Ford и General Motors, могут начать производство вооружений. Он уточнял, что речь идет о ракетах для зенитных комплексов Patriot, а также о крылатых ракетах Tomahawk. The Wall Street Journal сообщала, что General Motors ведет переговоры с оборонным подрядчиком Lockheed Martin о производстве деталей для оружия.