WSJ узнала о переговорах General Motors и Lockheed Martin о производстве оружейных деталей
Американский автоконцерн General Motors ведет переговоры с оборонным подрядчиком Lockheed Martin о производстве деталей для оружия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Представители компаний пока не комментировали информацию.
Соглашение находится на стадии обсуждения, его финальная версия будет представлена позже. По предварительной договоренности автомобильный концерн может начать производить широко используемые детали для Lockheed Martin, что поможет оборонной компании нарастить производство боеприпасов.
Издание обращает внимание, что обсуждения происходят на фоне расходов США на военную операцию в Иране. Кроме того, Соединенные Штаты на протяжении нескольких лет поставляли оружие для Украины, что значительно истощило запасы американской армии.
Замглавы Пентагона по вопросам финансов Джулс Херст в начале мая заявлял, что США потратили на совместную с Израилем операцию $29 млрд. По его словам, большая часть расходов пришлась на ремонт, замену и эксплуатацию оборудования.
Переговоры General Motors и Lockheed Martin проходят на фоне усилий Пентагона по расширению оборонной промышленности и диверсификации производства военной техники. Высокопоставленные чиновники Военного министерства США ранее проводили переговоры с гендиректорами автопроизводителей, включая General Motors и Ford Motor, с целью привлечения их мощностей к нуждам обороны. Эта инициатива отражает стремление администрации президента Дональда Трампа увеличить число компаний, производящих вооружение, чтобы иметь возможность быстро пополнять запасы в случае необходимости и истощения текущих. Пентагону требуются коммерческие поставщики боеприпасов, ракет и средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами.