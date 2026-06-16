WSJ узнала о переговорах General Motors и Lockheed Martin о производстве оружейных деталей

Американский автоконцерн General Motors ведет переговоры с оборонным подрядчиком Lockheed Martin о производстве деталей для оружия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Представители компаний пока не комментировали информацию.

Соглашение находится на стадии обсуждения, его финальная версия будет представлена позже. По предварительной договоренности автомобильный концерн может начать производить широко используемые детали для Lockheed Martin, что поможет оборонной компании нарастить производство боеприпасов.

Издание обращает внимание, что обсуждения происходят на фоне расходов США на военную операцию в Иране. Кроме того, Соединенные Штаты на протяжении нескольких лет поставляли оружие для Украины, что значительно истощило запасы американской армии.

Замглавы Пентагона по вопросам финансов Джулс Херст в начале мая заявлял, что США потратили на совместную с Израилем операцию $29 млрд. По его словам, большая часть расходов пришлась на ремонт, замену и эксплуатацию оборудования.