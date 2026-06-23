Лавров: рекомендация вывезти иностранных дипломатов из Киева остается в силе
Россия по-прежнему рекомендует иностранным дипломатам покинуть Киев, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что рекомендация была дана «месяца два назад».
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«Мы рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева, эта рекомендация остается в силе. Не то что завтра может случиться нечто, что ожидают многие. Это просто рекомендация, исходя из той стратегии, которая имеет долгосрочный характер и которая будет обязательно реализована для достижения целей специальной военной операции»,— сказал министр во время круглого стола с послами (цитата по ТАСС).
25 мая МИД России объявил о планах российской армии нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. МИД РФ призвал зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов. ЕС ответил на этот призыв отказом эвакуировать свой дипперсонал.
Рекомендация МИД России иностранным дипломатам покинуть Киев была впервые озвучена 25 мая 2026 года после удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Российская сторона тогда заявила, что этот инцидент «переполнил чашу терпения», и объявила о планах наносить системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и «центрам принятия решений» в Киеве.
Эта эскалация рассматривается как ответ на усиление террористической активности киевского режима и стала возможной на фоне предполагаемого истощения западных средств ПВО у Украины. Россия, заявляя о своей готовности к повышению ставок, стремится добиться от Украины и Запада уступок. Европейские страны в ответ на призыв к эвакуации дипломатов отказались выводить свой персонал из Киева.