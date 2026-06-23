Лавров: рекомендация вывезти иностранных дипломатов из Киева остается в силе

Россия по-прежнему рекомендует иностранным дипломатам покинуть Киев, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что рекомендация была дана «месяца два назад».

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«Мы рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева, эта рекомендация остается в силе. Не то что завтра может случиться нечто, что ожидают многие. Это просто рекомендация, исходя из той стратегии, которая имеет долгосрочный характер и которая будет обязательно реализована для достижения целей специальной военной операции»,— сказал министр во время круглого стола с послами (цитата по ТАСС).

25 мая МИД России объявил о планах российской армии нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. МИД РФ призвал зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов. ЕС ответил на этот призыв отказом эвакуировать свой дипперсонал.