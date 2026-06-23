Калининград возглавил рейтинг самых привлекательных для переезда городов России

Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов по итогам третьего квартала 2025 года. Исследование подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининград стал лидером по миграционной привлекательности среди российских городов

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Калининград стал лидером по миграционной привлекательности среди российских городов

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Город набрал 90 баллов из 100 возможных и стал лидером по совокупному показателю интереса к переезду и спроса на жилье со стороны жителей других регионов.

Авторы исследования анализировали города с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывались два ключевых критерия: соотношение между числом жителей, планирующих уехать, и количеством желающих переехать в город, а также баланс спроса на покупку недвижимости между местными жителями и потенциальными покупателями из других регионов. На основе этих данных формировался итоговый индекс миграционной привлекательности.

В десятку лидеров также вошли Новороссийск, Ярославль, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.

В конце рейтинга оказались Магнитогорск, Сургут, Якутск, Чита, Кемерово, Улан-Удэ, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокузнецк и Нижневартовск.

Матвей Николаев