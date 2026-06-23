Калининград возглавил рейтинг самых привлекательных для переезда городов России
Калининград занял первое место в рейтинге миграционной привлекательности российских городов по итогам третьего квартала 2025 года. Исследование подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ.
Калининград стал лидером по миграционной привлекательности среди российских городов
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Город набрал 90 баллов из 100 возможных и стал лидером по совокупному показателю интереса к переезду и спроса на жилье со стороны жителей других регионов.
Авторы исследования анализировали города с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывались два ключевых критерия: соотношение между числом жителей, планирующих уехать, и количеством желающих переехать в город, а также баланс спроса на покупку недвижимости между местными жителями и потенциальными покупателями из других регионов. На основе этих данных формировался итоговый индекс миграционной привлекательности.
В десятку лидеров также вошли Новороссийск, Ярославль, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва.
В конце рейтинга оказались Магнитогорск, Сургут, Якутск, Чита, Кемерово, Улан-Удэ, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокузнецк и Нижневартовск.