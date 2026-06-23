Жителям Новосибирска рекомендовано реже выходить на улицу из-за погоды

В Новосибирской области установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителям Новосибирска рекомендовано сократить время пребывания на открытом воздухе, а также держать окна закрытыми, особенно ночью и утром.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Ожидается повышение температуры воздуха до плюс 33 градусов. В регионе с 22 июня фиксируются задымления от пожаров в Красноярском крае.

Александра Стрелкова