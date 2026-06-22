Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Ормузский пролив открыт для судоходства. По его словам, возобновление судоходства в этом районе уже повлияло на цены на нефть и газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Reuters

«Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив»,— сказал господин Вэнс на пресс-конференции.

Кроме того, американский вице-президент заявил об успехе технических переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Первый раунд прошел 21 июня в Бюргенштоке. По словам политика, контакты продолжатся «в ближайшие дни и недели». Отдельно Джей Ди Вэнс упомянул о «механизме деконфликтации», над которым стороны работают, чтобы не допустить эскалации между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

20 июня власти Ирана закрыли проход через Ормузский пролив. Решение было принято в ответ на удары израильской армии по югу Ливана. Иранская сторона назвала это нарушением первого пункта меморандума Ирана и США, который предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны подписали документ в ночь на 18 июня.