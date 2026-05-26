Бомбоубежище под ДК Кирова в Воронеже хотят сдать в аренду

Росимущество объявило торги за право аренды бомбоубежища площадью 206 кв. м под Дворцом культуры имени Кирова (Ленинский проспект, 1). Начальная цена лота составляет 97,3 тыс. руб. —это размер годовой арендной платы. Договор с победителем планируют заключить сроком на пять лет. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Торги».

Бомбоубежище предлагают арендовать для использования под нежилые цели. Шаг аукциона составит 5% от начальной суммы (4 862 руб.). Размер задатка установлен на 10% от стоимости лота — 9 725 руб. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 15 июня. Торги запланированы на 19 июня.

Кроме того, Росимущество хочет сдать еще два объекта в Воронеже в аренду на пятилетний срок. Торги за подвальное помещение площадью 105,5 кв. м на Московском проспекте, 8 стартуют с 403,7 тыс. руб. А защитное сооружение гражданской обороны на Кирова, 9 площадью 114,9 кв. м готовы сдать за 314,2 тыс. руб. в год или дороже. Условия аукционов аналогичны торгам по бомбоубежищу под ДК Кирова.

Ранее из-за бомбоубежища под Дворцом культуры имени Кирова под уголовное преследование попал бывший депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере в связи с незаконной приватизацией ДК. Следствие и суд посчитали, что господин Кудрявцев утаил информацию о наличии под зданием бомбоубежища, находившегося в госсобственности. Следствие оценило ущерб от действий Сергея Кудрявцева в 31,3 млн руб. Экс-депутату сначала назначили условный срок, но затем облсуд ужесточил наказание, заменив его на реальный. Как сообщал «Ъ-Черноземье», из колонии господина Кудрявцева освободили осенью 2023 года после замены наказания на принудительные работы.

Денис Данилов