Собственник ДК Кирова проиграл спор с мэрией Воронежа в апелляции

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд 27 мая отказал по жалобе ООО «Альянс ВК», которому в Воронеже принадлежит здание Дворца культуры имени Кирова (Ленинский проспект, 1), на решение первой инстанции. Фирма настаивала на признании незаконным осмотра фасада ДК, проведенного управой Левобережного района в июне 2024 года. Воронежский арбитраж ранее не удовлетворил иск компании, посчитав, что она пропустила сроки подачи обращения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным картотеки, апелляционная жалоба поступила в конце марта. Сначала ее оставили без движения в связи с нарушениями при подаче: «Альянс ВК» не представил документы, подтверждающие уплату госпошлины и факт направления или вручения жалобы управе. После устранения недочетов заявление приняли к производству в конце апреля.

В первой инстанции истец утверждал, что не был извещен о времени проведения осмотра фасада Дворца культуры, в связи с чем лишился права «участвовать в осмотре, давать пояснения по обстоятельствам осмотра, участвовать в контрольных измерениях». Заявление собственника ДК поставило на паузу производство по иску городской администрации, в котором муниципалитет просит суд обязать фирму привести фасад в порядок за счет собственных средств в двухмесячный срок. Речь, среди прочего, идет о восстановлении остекления, дверей, а также штукатурного и облицовочного слоя по всему периметру здания.

По убеждению городской администрации, Дворец культуры имени Кирова, одно из крупнейших зданий подобного типа в Воронеже, находится в неудовлетворительном состоянии. В ноябре 2024-го мэр Сергей Петрин заявил, что на восстановление ДК может потребоваться около 800 млн руб. по предварительной оценке. Мэрия рассматривала различные варианты финансирования работ, а также возможность перевести объект на баланс города.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщил, что Росимущество объявило торги за право аренды бомбоубежища площадью 206 кв. м под ДК Кирова. Начальная цена лота составляет 97,3 тыс. руб. —это размер годовой арендной платы. Договор с победителем планируют заключить сроком на пять лет. Ранее из-за этого бомбоубежища под уголовное преследование попал бывший депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие и суд посчитали, что господин Кудрявцев утаил информацию о наличии под зданием объекта гражданской обороны, находящегося в госсобственности. Из колонии господина Кудрявцева освободили осенью 2023 года.

Денис Данилов