ФАС поручила управлениям в ПФО усилить контроль за реализацией топлива для АПК

Федеральная антимонопольная служба поручила региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах усилить контроль за реализацией топлива для агропромышленного комплекса. Об этом сообщил регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Управлениям ФАС необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте с нефтебаз, нефтехранилищ и на АЗС. «Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ», — говорится в сообщении.

УФАС поручено оперативно принимать меры антимонопольного реагирования и вместе с властями сформировать перечень сельхозпредприятий, а также определить объем потребления ими топлива.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области и других регионах наблюдаются перебои с топливом, которые правительство региона объяснило возросшим в 1,5 раза спросом. Накануне власти заверили, что запасов на нефтебазах достаточно.

При этом, по данным «Ъ-Приволжье», нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной кампании. В 2025 году сбор урожая осложнили остановки нефтеперерабатывающих заводов, которые спровоцировали рост стоимости дизеля на 17%, а бензина — на 22%. Посевная кампания 2026 года также осложнилась ростом стоимости тонны дизтоплива на 10,8% и бензина — на 29%.

Владимир Зубарев