Нижегородские власти пояснили перебои с топливом выросшим в 1,5 раза спросом

Запасы топлива на нефтебазах Нижегородской области находятся в достаточном объеме, заявили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК. Возникающие перебои с бензином на АЗС власти связали с ростом спроса в 1,5 раза, в том числе из-за потребителей из соседних регионов. В министерстве считают, что перебои носят временный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что также есть логистические трудности из-за ограничений на отпуск топлива с нефтебаз во время атак БПЛА и возросшего количества отгружаемых объемов в другие регионы России.

По данным министерства, АЗС компаний «Лукойл», «Тебойл», «Газпромнефть» и «Татнефть» работают штатно, стоимость у них стабильная. Компания «Лукойл» увеличила количество бензовозов.

Вместе с тем с 19 июня фиксируют завышение цен на отдельных АЗС, работающих по франшизе: их владельцы формируют стоимость самостоятельно, исходя из рыночных условий и стоимости приобретаемого топлива у трейдеров. «Министерством проведена работа с владельцами АЗС, работающими по франшизе, также данный вопрос отработан с УФАС и прокуратурой региона»,— добавили в минЖКХ.

Ограничения на отпуск бензина есть в 11 муниципалитетах региона, где нет АЗС вертикально интегрированных компаний. Это поясняют повышенным спросом, нарушением логистических цепочек и возросшей ценой у некоторых поставщиков.

Для стабилизации ситуации правительство обеспечило возможность заключения независимыми АЗС прямых договоров на поставку бензина от крупного нефтетрейдера, название которого в министерстве не приводят. Дважды в неделю в правительстве региона проводят региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами.

Галина Шамберина