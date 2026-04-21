Взошли расходы

Проведение посевной в Нижегородской области в 2026 году обойдется в 13,2 млрд руб. — на 12,8% дороже, чем годом ранее, подсчитали в областном минсельхозе. Так, на 10,8% выросла стоимость тонны дизельного топлива и на 29% — бензина, отметил замминистра Олег Григорьев. Из-за атак на российские предприятия по выпуску удобрений региону не хватает аммиачной селитры, аграрии сокращают посевные площади под низкомаржинальные зерновые культуры и увеличивают сев масличных. За счет экономии власти рассчитывают компенсировать предприятиям АПК часть затрат 2025 года на покупку техники. Нижегородские депутаты призвали не обнадеживать сельхозпроизводителей, ускорить выплату запланированных федеральных средств и усилить поддержку молочной отрасли.

Депутаты просят ускорить господдержку сельского хозяйства

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минсельхоз Нижегородской области оценил стоимость посевной кампании 2026 года в 13,2 млрд руб. Это на 12,8% дороже, чем в 2025 году. Весной в регионе планируется засеять свыше 1 млн га, что на 14,9 тыс. га меньше, чем годом ранее, подсчитал замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев на заседании комитета областного заксобрания по АПК 21 апреля. Посевные площади уменьшатся из-за продажи земель и оформления договоров аренды. Они будут использованы при севе озимых для урожая 2027 года и не выйдут из посевного оборота, уточнил господин Григорьев.

Структура посевных площадей также изменится: сев яровых культур сокращен на 7,3 тыс. га. Он составит 557 тыс. га, или 99% к уровню 2025 года, в основном за счет отказа от низкомаржинальных зерновых и зернобобовых культур. Их рентабельность в 2025 году вышла на уровень 4,4% после отрицательных показателей прошлых лет (–5,7% в 2024 году и –0,8% в 2025-ом).

Производство масличных культур, напротив, увеличится на 11,4% — до 78 тыс. га. Посевы овощей останутся на прошлогоднем уровне, как и картофеля.

В 2026 году нижегородским аграриям предстоит вырастить не менее 1,5 млн т зерна, 31 тыс. т овощей на открытом грунте, 413 тыс. т картофеля, 70 тыс. т масличных культур и 327 тыс. т сахарной свеклы.

Эти показатели согласованы с Минсельхозом РФ. Они ниже результатов 2025 года, однако их «вполне реально достичь в сегодняшних условиях», полагает Олег Григорьев. К урожаю 2026 года озимыми культурами засеяно 238 тыс. га, зерновыми — 221 тыс. га, рапсом — 16,3 тыс. га, его площадь увеличена вдвое. Состояние 7,6% посевов министерство оценивает как плохое, еще 27% находятся в хорошем и 65,5% — в удовлетворительном состоянии.

Подкормку посевов осложняют апрельский снегопад и паводок. По состоянию на 20 апреля в Нижегородской области подкормлены только 10%, или 24 тыс. га земель. Для сравнения, в 2025 году к этому времени процедура была полностью завершена, подчеркнул замминистра. Также региону не хватает минеральных удобрений: на посевную требуется 43,2 тыс. т, с начала 2026 года приобретено 31,5 тыс. т и обеспечено 80,3% потребности. Нижегородской области требуется еще 4,2 тыс. т аммиачной селитры, которой нет на складах из-за ремонтов на российских предприятиях, которые производят удобрения и пострадали в результате атак БПЛА. Тем не менее в министерстве рассчитывают закрыть потребности уже в мае, часть необходимого объема планируется покупать «с колес».

Дополнительные затраты аграрии понесут из-за роста цен на топливо.

Посевная потребует 22 тыс. т дизтоплива и 3,5 тыс. т бензина. Стоимость тонны дизеля выросла в сравнении с прошлым годом на 10,8% — до 68,5 тыс. руб., бензин подорожал на 29% — до 70,5 тыс. руб.

Бюджетная поддержка аграриев в 2026 году составит 4,6 млрд руб. — в 1,6 раза больше, чем весной 2025 года. Из общего объема финансирования 1,4 млрд руб. планируется направить из бюджета Нижегородской области, отметил Олег Григорьев. При этом изменится сам механизм представления поддержки: вместо субвенций аграриям будут предоставлять субсидии, которые будут дольше доводить до аграриев. В 2026 году нижегородские власти также планируют выплатить 340 млн руб. за IV квартал 2024 года на компенсацию покупки агротехники и 323 млн руб. за 2025 год, на который такую господдержку не обещали. Общая потребность 2025 года оценивается в 800 млн руб., ее хотят выручить за счет экономии бюджетных средств, подытожил господин Григорьев.

Депутат Алексей Степанов посоветовал министерству не обнадеживать сельхозпроизводителей обещанием выплатить незапланированные компенсации за 2025 год, а как можно скорее довести до предприятий АПК уже утвержденное финансирование.

Сэкономленные бюджетные средства лучше направить на поддержку молочной отрасли, которая оказалась на грани рентабельности из-за снижения цен на сырое молоко, объединения российского рынка с белорусским и падения объемов экспорта, напомнил депутат.

Председатель комитета Игорь Тюрин назвал статистику министерства «тяжелой»:

«Планировали многое, обещали и хлебопекарной отрасли помочь, и молоку прибавить. Однако мы прекрасно понимаем, какая ситуация в стране, поэтому терпим».

Информацию министерства депутаты приняли к сведению «с печалью в глазах», отметил господин Тюрин. Совещание о ситуации в молочной отрасли с участием губернатора Глеба Никитина запланировано на ближайшее время.

Владимир Зубарев