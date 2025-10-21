Двести с полей

По итогам уборочной кампании в Нижегородской области аграрии планируют собрать около 1,9 млн т зерна — на четверть больше, чем в 2024 году. Сбор урожая осложнили остановки нефтеперерабатывающих заводов, что спровоцировало рост стоимости топлива. Однако в условиях топливного дефицита региональные власти сумели договориться с ЛУКОЙЛом о запасах дизельного топлива по «адекватным ценам». Также в нижегородском минсельхозе оценили колебания цен на зерно. В условиях текущей инфляции ситуация в региональном агропроме непростая. Однако предпосылок для остановки или банкротств сельхозпредприятий, по мнению депутатов и чиновников, нет. Бюджет поддержал аграриев миллиардными вливаниями, а также компенсацией части процентной ставки по льготным кредитам.

Ситуацию в агропромышленном секторе власти назвали непростой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уборочная кампания в Нижегородской области принесет около 1,9 тыс. т зерна — почти на четверть больше, чем в 2024 году, когда намолот составил более 1,5 тыс. т, сообщил замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев на заседании комитета областного заксобрания по АПК.

При этом потери урожая сократятся к прошлому году более чем вдвое — до 3,6 тыс. га культур, погибших из-за неблагоприятных погодных условий.

Посевы еще на 3,7 тыс. га придется считать кормовыми, подсчитал чиновник. В целом, по данным минсельхоза, аграрии собрали 99% урожая зерновых и зернобобовых культур на 609,9 тыс. га. Поэтому Нижегородская область полностью обеспечила себя зерном. Из его урожая на семеноводство потребуется 50 тыс. т, еще 170 тыс. т зерна пойдет на продовольствие и 130 тыс. т — на фураж.

Также нижегородские сельхозпредприятия собрали 480 тыс. т картофеля, 37 тыс. т овощей, 426 тыс. т сахарной свеклы и более 100 тыс. т масличных культур. Цены на сельхозпродукцию при этом колеблются в сравнении с 2024 годом. В частности, тонна продовольственной пшеницы третьего класса подешевела с 15,5–15,7 тыс. руб. до 14–15 тыс. руб., а пшеница четвертого класса подорожала с 12,5 тыс. руб. до 13,5 тыс. руб. минимальной стоимости. Кормовая пшеница упала в средней цене с 12 тыс. руб. до 10,5 тыс. руб., а продовольственная рожь подросла с 11 тыс. руб. до 13 тыс. руб. Для сравнения, цены на мягкую пшеницу III–V классов в 2020–2021 годах колебались в диапазоне 10–13 тыс. руб. за тонну.

«Похожая ситуация с ценами на рожь, овес, горох, ячмень. Конечно, динамика роста цен на продукцию растениеводства медленнее, чем на другие продукты агропромышленного сектора. Хотелось бы, чтобы цены были выше», — отметил Олег Григорьев.

Впрочем, высокие цены на зерно вместе с большим урожаем уже приносили аграриям крупные убытки. Как писал «Ъ-Приволжье», в стремлении заработать нижегородские сельхозпроизводители в 2023 году намолотили рекордные 2,2 млн т зерна при собственном его потреблении в регионе 1,2 млн т. Однако из-за экспортных ограничений возникла проблема перепроизводства и сбыта. Закупочные цены на зерно упали, а минсельхоз оценил убытки хлеборобов в 10–12 млрд руб.

После этого они решили переориентироваться на более маржинальные масличные культуры, однако в 2025 году урожай зерна вновь прогнозируется крупным.

Одновременно предприятия АПК столкнулись с проблемой подорожания топлива и его дефицита в самый разгар уборочной кампании.

По данным правительства Нижегородской области, ценовой пик пришелся на 10 — 28 сентября, когда из-за остановок нефтеперерабатывающих заводов дизельное топливо у ЛУКОЙЛа подорожало на 17%, до 74,1 тыс. руб. за тонну, а бензина — на 22%, до 76,2 тыс. руб. У мелкооптовых продавцов, которые заправляют некоторые сельхозпредприятия, цены на топливо повысились до 90–95 тыс. руб. за тонну.

В целом на уборочную кампанию потребовалось 34 тыс. т дизтоплива и 6 тыс. т бензина, заранее законтрактованных у структуры ЛУКОЙЛа, ООО «Ликард». Властям пришлось договариваться с нефтеперерабатывающей компанией, чтобы обеспечить необходимый объем поставок и выровнять цены до адекватного уровня в 70–74 тыс. руб. за тонну.

В 2025 году предприятия АПК купили в лизинг 108 единиц новой техники на 713 млн руб. — меньше, чем годом ранее при сопоставимых затратах. На поддержку сельского хозяйства федеральный и региональный бюджеты направили 5,6 млрд руб., еще 25,6 млрд руб. аграрии привлекли по госпрограммам льготного кредитования. Депутат Евгений Зудилин напомнил, что рост цен на топливо и колебания цен на зерно ведут к удорожанию хлеба: как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году хлебопеки оказались на грани нулевой рентабельности, а некоторые заводы остановили работу.

Однако, несмотря на текущую инфляцию, в регионе собрали запланированный урожай, а работа сельхозпроизводителей с органами власти в этих условиях была «скоординированная и правильная», отметил глава комитета Игорь Тюрин.

Банкротство предприятиям АПК в этих условиях не грозит, отметил депутат.

В минсельхозе Нижегородской области отраслевую ситуацию назвали непростой: рентабельность предприятий пока недостаточна, стараясь сэкономить, аграрии закупали меньше техники. Однако в министерстве согласны с депутатской оценкой о том, что критических угроз, которые могли бы привести к остановке производителей, в регионе нет.

Информацию о текущих итогах урожая-2025 депутаты приняли к сведению.

Владимир Зубарев