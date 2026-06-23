Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений
Google вернула Telegram в свой магазин приложений в Индии, сообщает The Times of India. Власти страны ограничивали работу мессенджера с 16 по 22 июня из-за предполагаемой утечки экзаменационных вопросов.
По данным Национального агентства тестирования, несколько каналов в Telegram продавали поддельные билеты для вступительных экзаменов в медвузы и организовывали мошеннические схемы. Чиновники пояснили, что устройство мессенджера не позволяло оперативно пресекать нарушения. Apple и Google удалили приложение из своих магазинов по требованию индийских властей. Восстановление в App Store, по информации издания, займет больше времени.
Высокий суд Дели 19 июня признал законным решение властей Индии о временной блокировке Telegram в стране, отклонив жалобу мессенджера. Ранее представители Telegram на заседании суда назвали блокировку мессенджера в Индии нарушением свободы слова. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера не решила проблему и утечки «просто переместились в другие приложения».
В Индии Telegram пользуется большой популярностью, на долю страны приходилась почти треть всех загрузок мессенджера в мире в 2022 году. Однако власти Индии ранее уже выдвигали претензии к Telegram, например, в 2019 году суд рассматривал вопрос о блокировке из-за распространения детской порнографии в зашифрованных чатах. В 2022 году Telegram выдал властям страны данные нескольких десятков пользователей после угрозы блокировки, связанной с нарушением авторских прав.
Данная ситуация является частью более широкой тенденции, при которой к Telegram регулярно предъявляют претензии власти различных стран. Например, в Иране мессенджер был заблокирован с 2018 года по причинам, связанным с национальной безопасностью и координацией протестов, хотя сейчас власти Ирана обсуждают возможность разблокировки. В Европе, несмотря на то что Европейский суд по правам человека относит мессенджеры к инструментам свободы слова, также существуют инициативы по ужесточению регулирования. Например, в ЕС мессенджер пытались обязать соблюдать более строгие требования в рамках Закона о цифровых услугах (DSA), а в марте 2024 года суд Испании выносил решение о временной блокировке Telegram из-за нарушения авторских прав. Сам Павел Дуров неоднократно заявлял о противодействии цензуре и подчеркивал независимость площадки.