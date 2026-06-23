Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений

Google вернула Telegram в свой магазин приложений в Индии, сообщает The Times of India. Власти страны ограничивали работу мессенджера с 16 по 22 июня из-за предполагаемой утечки экзаменационных вопросов.

По данным Национального агентства тестирования, несколько каналов в Telegram продавали поддельные билеты для вступительных экзаменов в медвузы и организовывали мошеннические схемы. Чиновники пояснили, что устройство мессенджера не позволяло оперативно пресекать нарушения. Apple и Google удалили приложение из своих магазинов по требованию индийских властей. Восстановление в App Store, по информации издания, займет больше времени.

Высокий суд Дели 19 июня признал законным решение властей Индии о временной блокировке Telegram в стране, отклонив жалобу мессенджера. Ранее представители Telegram на заседании суда назвали блокировку мессенджера в Индии нарушением свободы слова. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера не решила проблему и утечки «просто переместились в другие приложения».