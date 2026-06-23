Ушаков: Россия понимает необходимость контактов с США

Даты поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву пока не согласованы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Понимание есть насчет того, что эти контакты нужны. Даты пока не согласованы»,— сказал господин Ушаков журналистам на форуме «Примаковские чтения» (цитата по «Интерфаксу»).

15 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Россию в обозримом будущем. Конкретные даты он не назвал. В прошлый раз господа Уиткофф и Кушнер посещали Россию в конце января. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с американскими переговорщиками до конца июня.