Лантратова анонсировала очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной

Россия и Украина могут в ближайшее время провести обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ближайшее время состоится еще одна личная встреча (с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.—"Ъ"). Наша встреча будет происходить в (ходе.—"Ъ") обмена военнопленными и гражданским населением»,— уточнила госпожа Лантратова в комментарии ТАСС.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185». В тот же день Яна Лантратова встретилась с Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. По словам российского омбудсмена, тогда они обменялись списками людей, которых готовы передать, а также договорились продолжить совместные посещения военнопленных и акции по передаче писем и посылок от родственников.