Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что провела первую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Об этом госпожа Лантратова рассказала журналистам по итогам встречи на белорусско-украинской границе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня у нас состоялась первая встреча с Дмитрием Валерьевичем. Мы обсудили, как мы будем не только сохранять те лучшие моменты, которые были выстроены между омбудсменами, но и развивать их дальше»,— отметила омбудсмен (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Лантратовой, омбудсмены обменяются списками людей, которых обе стороны готовы забрать и передать. Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец также договорились продолжить совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и на территории Украины, продолжить акции по передаче писем и посылок от родственников военнопленным.

«Также мы договорились о еще одном направлении: если у одной стороны погиб боец, а его родители проживают на территории другой страны, то по оформлению выплат и льгот, учитывая, что нет другого канала, у нас будет общий канал коммуникаций»,— резюмировала госпожа Лантратова.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что три семьи вернулись в Россию к своим близким, еще пять человек отправились на Украину. Сегодня между двумя странами состоялся обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Обмен состоялся на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии.