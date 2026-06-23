Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна Михаила Гильдебранта
Тулунский горсуд Иркутской области удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра Тулуна Михаила Гильдебранта в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте суда.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Михаил Гильдебрант был избран мэром Тулуна в 2024 году. Ранее он был мэром Тулунского района.
На посту мэра Тулуна Михаил Гильдебрант сменил Юрия Карих, который был задержан в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. Приговор Юрию Карих — пять лет лишения свободы — вынесли в августе 2025 года.