Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна Михаила Гильдебранта

Тулунский горсуд Иркутской области удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра Тулуна Михаила Гильдебранта в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Михаил Гильдебрант был избран мэром Тулуна в 2024 году. Ранее он был мэром Тулунского района.

На посту мэра Тулуна Михаил Гильдебрант сменил Юрия Карих, который был задержан в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. Приговор Юрию Карих — пять лет лишения свободы — вынесли в августе 2025 года.

Александра Стрелкова