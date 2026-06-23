Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 260

Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1,05 тыс. человек. Умерли уже 267 зараженных, сообщило министерство связи страны.

В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением остается 371 пациент. Количество полностью выздоровевших достигло 112. Показатель летальности оценивается в 25,5%. С 26 мая не выявлено новых случаев передачи вируса в провинции Южное Киву. Эпицентром распространения вируса остается провинция Итури.

О вспышке лихорадки Эбола в Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По ее оценке, на создание вакцины может уйти шесть-девять месяцев.