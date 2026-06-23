В Оренбургской области из-за дождей подтоплено более 180 домов
Из-за ливней и подъема уровней воды в реках Оренбургской области подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Из зоны подтопления эвакуированы 93 человека, в том числе 12 детей, сообщило региональное МЧС.
Подтопления зафиксированы в городе Бугуруслане, а также в Асекеевском, Бугурусланском, Матвеевском и Октябрьском районах. В Бугуруслане остается подтоплено 144 жилых дома и 281 приусадебный участок. Эвакуированные жители находятся у родственников и в пунктах временного размещения.
За сутки от воды освободилось 14 жилых домов в трех населенных пунктах. К устранению последствий затоплений привлечены 66 человек и 33 единицы техники.
Спасатели начали эвакуацию жителей из затопленных домов в Оренбуржье 22 июня. В МЧС предупреждали, что с 22 по 25 июня возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, а также понижение участков местности за счет склонового стока. Из-за осадков и прохождения дождевых вод в области вводят ограничения на дорогах.
Оренбургская область регулярно сталкивается с проблемой паводков и наводнений. Так, в апреле 2024 года в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального, а затем и федерального масштаба из-за сильнейшего за всю историю наблюдений паводка, вызванного обильными осадками и резким потеплением. Тогда из-за прорыва дамбы в Орске были подтоплены тысячи домов и участков, а из зоны бедствия эвакуировали более 17,8 тысячи человек, в том числе 4,6 тысячи детей. Общий ущерб инфраструктуре предварительно оценивался в 40 миллиардов рублей.
Комиссия по оценке жилья признала подлежащими сносу 1745 домов и 3201 дом — капитальному ремонту после паводка 2024 года. Часть пострадавших жителей получила сертификаты на покупку нового жилья. Ростехнадзор расследовал причины прорыва дамбы, выявив ошибки в проектировании, нарушения при строительстве и неточные прогнозы половодья. Жители Орска в декабре 2025 года выразили опасения по поводу повторения ситуации, но власти региона заверили, что принимаются меры для предотвращения подобных событий в 2026 году.