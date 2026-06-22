Спасатели эвакуируют жителей из затопленных домов в Оренбуржье

Сотрудники МЧС в Оренбургской области начали эвакуацию жителей из затопленных домов в селе Козловка Бугурусланского района. На данный момент удалось спасти 12 человек, в числе которых 5 детей.

Всего в населенном пункте находится порядка 100 домов, 12 из которых оказались подтопленными из-за аномальных осадков в эти выходные. К селу также выехали силы и средства 25-й ПСЧ и опергруппа муниципального образования.

В МЧС предупредили, что с 22 по 25 июня в районах выпадения осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, а также пониженных участков местности за счет склонового стока.

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко отметил, что местные службы начали работу в усиленном режиме, специалисты восстанавливают отток воды, убирая из систем мусор. В некоторых местах работают пункты временного размещения. По словам главы, из-за ливня до сих пор топит улицы, приусадебные участки и дворы, в отдельных районах вода заходит в жилые дома.

На данный момент из-за обильных осадков прекращено движение для всех ТС по мосту через реку Большой Кинель на участке автодороги Подъезд к с. Новоаширово от автомобильной дороги Покровка — Рязановка км 0+540 в Матвеевском районе. С 10:30 также ограничено движение на участке автодороги Заглядино — Тарханы с 19+350 км по 19+750 км. До сих пор перекрыто движение по низководному мосту через реку Большой Кинель на подъезде к селу Старосултангулово.

Как ранее сообщал «Ъ—Волга», в Оренбургском районе за сутки выпала месячная норма осадков. Местные коммунальные службы переходили на усиленный режим работы, чтобы откачать воду из ливневых канализаций, на несколько часов перекрывался участок автодороги «Оренбург — Беляевка». Больше всего пострадали поселок Пригородный и СНТ Ивановского сельсовета.

Яна Вежлева