В Оренбургской области из-за ливней подтопило жилые дома

В Оренбургской области в ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в регионе прогнозируется сильный дождь. В Бугурусланском районе уже подтоплено более десяти домов, сообщило областное МЧС.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей села Козловка. В населенном пункте около 100 жилых домов, из них уже подтоплено 12. На лодках были эвакуированы 12 человек, в том числе пятеро детей. К месту направлены силы пожарно-спасательной части и оперативная группа муниципального образования.

Из-за осадков и прохождения дождевых вод в Оренбургской области вводятся ограничения на дорогах. С 10:30 прекращено движение на участке дороги Заглядино—Тарханы (19+350 км — 19+750 км) в Асекеевском районе. С 11:00 нет проезда по затопляемому низководному мосту через реку Большой Кинель на участке дороги Подъезд к селу Старосултангулово от автомобильной дороги Бугуруслан—Старокутлумбетьево (3+900 км).