В Оренбургской области из-за ливней подтопило жилые дома
В Оренбургской области в ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в регионе прогнозируется сильный дождь. В Бугурусланском районе уже подтоплено более десяти домов, сообщило областное МЧС.
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей села Козловка. В населенном пункте около 100 жилых домов, из них уже подтоплено 12. На лодках были эвакуированы 12 человек, в том числе пятеро детей. К месту направлены силы пожарно-спасательной части и оперативная группа муниципального образования.
Из-за осадков и прохождения дождевых вод в Оренбургской области вводятся ограничения на дорогах. С 10:30 прекращено движение на участке дороги Заглядино—Тарханы (19+350 км — 19+750 км) в Асекеевском районе. С 11:00 нет проезда по затопляемому низководному мосту через реку Большой Кинель на участке дороги Подъезд к селу Старосултангулово от автомобильной дороги Бугуруслан—Старокутлумбетьево (3+900 км).
Штормовые предупреждения, связанные с грозами, ливнями и шквалистым ветром, объявляются в Оренбургской области регулярно. Например, подобные предупреждения были в мае 2025 года и в июне 2024 года, когда ожидалось усиление ветра и сильные дожди на территории региона.
Ситуация с подтоплениями в Оренбургской области неоднократно приводила к серьезным последствиям. Так, в апреле 2024 года паводок, который власти региона назвали "самым многоводным за всю историю наблюдений", затронул тысячи домов и приусадебных участков, что привело к массовой эвакуации, ущербу на миллиарды рублей и введению режима ЧС федерального характера. В рамках этого паводка прорыв дамбы произошел в Орске, и вода вышла из берегов Урала в Оренбурге, что также привело к затоплениям и ограничениям на дорогах. Для восстановления после этих событий региону выделялись значительные средства из федерального бюджета.